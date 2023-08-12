الأمن التونسي: ضبطنا مواد غذائية مدعومة معدة للتهريب إلى ليبيا

أعلنت السلطات الأمنية بمنطقة المهدية التونسية عن ضبط كميات من المواد الغذائية الأساسية المعدة للتهريب إلى القطر الليبي، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت مصلحة الاتصال بالولاية، أن تضمن المحجوزات التي جرى ضبطها بأحد المستودعات بمنطقة قصور الساف، تضمنت 700 كيلو جرام من مادة الفارينة و680 كيلو جرام من السميد المعدمين.

وشملت أيضا، 4 أطنان من مادة الكسكسي و300 كيلو جرام من العجين الغذائي كانت جميعها مخفية على متن شاحنة قصد تهريبها إلى ليبيا.

وأضافت، أنه تمكن أعوان الأمن، من ضبط 750 كيلو جرام من السكر المدعم و500 لتر من الزيت المدعم مخبأة بأحد بصهريج إلى جانب كميات هامة من الحلويات والمرطبات منتهية الصلوحية.

وأفضت عملية المداهمة، التي نفذت بعد استشارة النيابة العمومية وبحضور المصالح الجهوية للتجارة، إلى حجز الشاحنة وكل المواد المذكورة.