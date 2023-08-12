سفارة بريطانيا: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءاً من مفاوضات انتخابية

الوطن /متابعات

عبرت السفارة البريطانية عبر صفحتها على منصة X أن المناقشات حول الحكومة الجديدة يجب أن تكون جزءًا من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات في ليبيا ، بالإضافة إلى إن المملكة المتحدة تستمر في دعوة القادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي وتقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات.

ومن جهتها ذكرت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز” في تصريحات متلفزة أن قادة ليبيا يجب أن يركزوا جهودهم على متطلبات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلىأن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يهدّد بإدامة الفترات الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات .