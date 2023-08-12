مدير منفذ وازن: الحركة عادية ولا يوجد أي تأخير من الجانب التونسي

قال مدير عام منفذ وازن البري السيفاو مزيدة السبت إن حركة العبور داخل المعبر الحدودي مع تونس عادية ودون أي تأخير من الجانب التونسي.

أضاف في تصريحات صحفية أن افتتاح المعبر جاء بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمنفذ واتفق مع الجانب التونسي على عودة الحركة على النسق المعتاد.

وأشار إلى أن حركة عبور السيارات استؤنفت صباح أمس الجمعة بعد إغلاق الجانب الليبي للمعبر لساعات مساء الخميس الماضي، وذلك بسبب إرجاع الجانب التونسي المواطنين الليبيين معللا بأسباب منها توقف منظومة الجوزات وتعطل جهاز التفتيش.