بلدية بنغازي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أندونيسيا

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع سفارة إندونيسيا لدي ليبيا “ديدي أحمد رفاعي” أوجه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن اللقاء الذي جرى في البلدية بحث التعاون في المجالات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع القطاع الصحي في البلدية جامعة بنغازى وإقامة المعارض المُشتركة وستجلاب العناصر الطبية والطبية المُساعدة من إندونيسيا وتسهيل حركة أصحاب الأعمال والشركات والمُستثمرين وإمكانية العمل على فتح قُنصلية لدولة إندونيسيا في بنغازي .

وأكد رفاعي أنه خلال شهر أكتوبر القادم سوف تكون هناك زيارات مُتبادلة بين رجال الأعمال في بنغازي وإندونيسيا.

وشارك في اللقاء وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي ومدير مكتب رئيس المجلس البلدي يوسف الزواوي ورئيس جمعية الصداقة الليبية الإندونيسية عبدالرازق أحميد.