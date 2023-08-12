وصول سيولة نقدية بقيمة 22 مليون دينار إلى مدينة الكفرة

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أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت وصول شحنة سيولة بقيمة 22 مليون دينار إلى مدينة الكفرة.

وأضاف فريق السيولة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه خصص منها 10 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و10 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة.

وأوضح فريق السيولة في المركزي أنه تم تحصيص قيمة 2 مليون دينار لفروع مصرف شمال أفريقيا في المدينة.

وأفاد فريق السيولة بالمصرف المركزي استمرار نقل شحنات السيولة لكافة مناطق ليبيا في إطار استمرار تنفيذ خطة المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.