كتيبة فرسان جنزور تداهم مقرًا لتعدين العملات الرقمية (البيتكوين)

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كشفت كتيبة فرسان جنزور أنها قامت بمداهمة مقر يتم فيه تعدين العملات الرقمية ( البيتكوين).

وأوضحت أنه بـعد الاشتباه في أحد المواقع داخل مدينة جــنزور يقوم بنـشاط غير قـانوني حيث يستعمل أجهزة عـالية الطاقة ويخالف قواعد السياسة النقذية قام أفراد السرية الأولى رفقة مكتب الآمن الداخلي جنزور بعملية رصد وتتـبع واسعة استمرت لأيام.

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من وجود المعدات ومن خلال تفتيش الموقع ثم العثور على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية ( بيتكوين).

وأفادت أنه تم العثور كذلك على المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تشكل خطر وضرر جسيم على الصعيد الاقتصادي وعلى المصلحة العامة وهي لا تخضع لمتابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية.

وذكرت أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.