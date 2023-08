البحر المتوسط القبلة الأولى للمهاجرين نحو أوروبا

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” إن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أسفرت عن أكثر من 89 ألف مهاجر عبر المتوسط الذي ما يزال يمثل طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضحت الوكالة في تقرير لها، أن هذه هي أعلى إحصائية لأعداد المهاجرين منذ عام 2017، حيث ارتفع عدد عمليات الكشف عن المعابر الحدودية غير النظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بنسبة 13٪.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد يستمر ضغط الهجرة المتزايد على هذا الطريق في الأشهر المقبلة حيث يعرض المهربون أسعارا أقل للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس وسط منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية.

وذكرت الوكالة أنه في يوليو، كان هناك ما يقرب من 42700 عملية رصد لمعابر حدودية غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ مارس 2016.

في المقابل، أفادت الوكالة أنه خلال الفترة من يناير إلى يوليو، شهد طريق غرب البلقان، ثاني أكثر الطرق نشاطا مع أكثر من 52200 عملية رصد ، انخفاضا بنسبة 26٪ ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تشديد سياسات التأشيرات، وفق الوكالة.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد فقد أكثر من 2060 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بين يناير ويوليو، والغالبية العظمى على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل + قناة ليبيا الأحرار

