المجلس الرئاسي يؤكد على دور الشباب بتحقيق السلام في ليبيا

الوطن| متابعات

أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، يفيد بتنظيم المجلس إلى المجتمع الدولي للشباب في الاحتفال بالإسهامات الاستثنائية للشباب في بناء أمة متصالحة ومتناغمة.

وأكد المجلس على الدور الذي لا غنى عنه لشبابنا في تحقيق السلام والازدهار الدائمين في ليبيا .

وتابع ” نحن ندرك أن الشباب يمثلون الأمل والإمكانات المستقبل أمتنا وأن مشاركتهم النشطة في جهود المصالحة لها أهمية قصوى من خلال تمكينهم في لعب دور تحولي لتشكيل مجتمعنا نحو مسار أكثر شمولاً وسلمية واستدامة”.

وأشار أن الرحلة تتطلب نحو المصالحة جهداً جماعياً لمعالجة المظالم التاريخية وجسر الانقسامات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة.

“وبصفتنا المجلس الرئاسي، نحن ملتزمون بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني لشبابنا، كما أننا نؤمن بضرورة خلق بيئة مواتية تعزز نموهم وتطلق العنان لإمكاناتهم وتغرس الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم وبيئتهم.” وفق البيان

ولفت “في هذا اليوم العالمي للشباب دعونا نحتفل بشكل جماعي بصمود وتصميم الشباب الليبي، ونعترف بدورهم الأساسي في دفع عجلة المصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق ليبيا موحدة ومزدهرة من خلال الاستثمار في شبابنا اليوم، ونضع الأساس لأمة مسالمة ومصالحة غداً”.

وختم البيان بتجديد التزام المجلس بمشروع المصالحة وتمكين الشباب، مكرم الجهود الرائعة للمواطنين الشباب ويكرر دعمه الثابت لإيجاد ليبيا حيث تسير المصالحة والتنمية المستدامة جنباً إلى جنب.