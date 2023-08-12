وزارة الداخلية: ضبط متهمين بصهر أسلاك كهربائية مسروقة في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخصين إثنين يحملان الجنسية السودانية يقومان بتقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها في بنغازي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي ألقى القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية يقومان بتقطيع الأسلاك الكهربائية المسروقة وصهرها بالقرب من جامعة بنغازي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الفرع تلقى بلاغا يفيد بقيام الشخصين المقبوض عليهما بإشعال النار داخل براميل لغرض صهر الأسلاك الكهربائية؛ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.