تسببت سرقتها في اقطاع الكهرباء على بعض الأحياء..شرطة سيدي خليفة تسترجع أسلاك كهربائية

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة استرجع أسلاك كهربائية نحاسية تمت سرقتها في الفترة الماضية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق اختصاص المركز.

وأوضحت أنه بعد إعداد خُطة مُحكمة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي بتسيير دوريات راجلة ومتحركة لتمشيط الاختصاص.

وأضافت أنه أثناء ترجل أعضاء التحريات داخل الاختصاص شاهدوا تجمعًا لعدة أشخاص فاتجهوا مترجلين نحوهم وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات لاذو بالفرار.

وأفادت أن الفارين تركوا خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة وتم استدعاء دورية تابعة للمركز ونقل الأسلاك إلى المركز ولازال البحث مُستمراً عن الأشخاص الذين لاذو بالفرار .