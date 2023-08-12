الكشف عن وجود مليارات الدولارات خبأها القذافي في كندا

كشف السفير الليبي السابق في كندا فتحي البعجة، يكشف عن وجود مليارات الدولارات التي خبأها نظام العقيد معمر القذافي، في حسابات مصرفية كندية.

وثائق سرية

وأكد البعجة لموقع “غلوبال آند ذا ميل” الكندي، أنه يحتفظ بوثائق سرية تحتوي على تفاصيل مالية حول ذلك، مضيفا أنه سيحمي هذه الوثائق ويحفظها إلى أن تكون لليبيا حكومة منتخبة ديمقراطياً ليسلمها لها.

ورفض السفير الليبي السابق في كندا (من 2013 إلى 2017)، تسليم نسخ من الوثائق للموقع الكندي، أو تحديد القيمة الكاملة التي أكد أنها مليارات دون ذكر رقم معين.

فشل كندي

يأتي ذلك في ظل انتقادات دولية لكندا لفشلها في العثور على الأموال الليبية وتجميدها، إضافة إلى التساهل في تطبيق العقوبات العالمية، بحسب الموقع الكندي.

2.3 مليار دولار

وبعد قرار مجلس الأمن تجميد الأموال الليبية، أعلنت كندا في مارس 2011، تجميد أصول ليبية تقدر بنحو 2.3 مليار دولار تعود ملكيتها للقذافي وعائلته والحكومة الليبية.

“لارمو” تبحث

وبعد نشر الموقع الكندي هذا الخبر، التقى الخميس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” محمد المنسلي، السفيرة الكندية في ليبيا إيزابيل سافارد، للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، لبحث “الاستراتيجيات لاسترداد الأصول الليبية في كندا وإدارتها لصالح الشعب الليبي”، بحسب حساب المكتب الرسمي.

المصدر: موقع “غلوبال آند ذا ميل” الكندي + “لارمو” + منصة فواصل