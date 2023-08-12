سفارة بريطانيا: نرغب في رؤية شباب ليبيا قادة الغد

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للشباب رغبتها في رؤية شباب ليبيا قادة الغد.

وقالت السفارة البريطانية عبر صفتحتها بموقع “تويتر” إن المملكة المتحدة شغوفة بتعزيز فرص الشباب وأن ترى شباب ليبيا قادة الغد “ومحفز للتغيير اليوم في ليبيا”.

من جانبه جدد المجلس الرئاسي في بيان له تأكيد التزامه بمشروع المصالحة وتمكين الشباب مشيرا إلى دعمه الثابت لإيجاد ليبيا حيث تسير المصالحة والتنمية المستدامة جنبا إلى جنب.

وشدد المجلس الرئاسي على الدور الذي لا غنى عنه للشباب لتحقيق السلام والازدهار الدائمين في ليبيا مبينا أن الشباب يمثل الأمل والإمكانات لمستقبل الأمة وأن مشاركتهم النشطة في جهود المصالحة لها أهمية قصوى من خلال تمكينهم من لعب دور تحولي لتشكيل المجتمع نحو مسار أكثر شمولا وسلمية واستدامة.

وأشار المجلس إلى التزامه بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني للشباب مؤكدا إيمانه بضرورة خلق بيئة مواتية تعزز نموهم وتطلق العنان لإمكاناتهم وتغرس الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم وبيئتهم.