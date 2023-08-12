إطلاق سراح أبناء آل النمر بعد القبض عليهم منذ أيام

إطلق سراح أبناء آل النمر، أمس الجمعة، بعد القبض عليهم من قبل البحث الجنائي، بأوامر من علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابقة، ونائب رئيس الوزراء بحكومة أسامة حماد الموازية.

وأعلن بلقاسم النمر رئيس حزب الاتحادي الوطني، وعضو ملتقى الحوار السياسي، منذ أيام هجوم قوات البحث الجنائي على منازل عائلته بأوامر من علي القطراني، بحسب موقع السبق .

وأكد العمدة وليد ابريك اللواطي العقوري، في كلمة مرئية، أن الخلاف بين آل النمر والقطراني يعود إلى أسباب مالية، ونقل عن الأخير قوله “فلوس آل النمر في بطني”.