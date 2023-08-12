“تكالة” يلتقي أعيان ومشايخ الخمس ويؤكد ضرورة مواصلة المساعي للتجهيز للانتخابات

زار رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” مدينة الخمس، وكان في استقباله رئيس المجلس البلدي الخمس وأعضاؤه وعدد من الأعيان والمشائخ وممثلي القبائل في المدينة، والذين بدورهم هنأوه بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة مجلس الدولة وتوليه منصبه.

وأكد الرئيس في كلمة القاها خلال زيارته على توحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار، كما شدد على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

والتقى الرئيس في جولته بأنحاء المدينة مع الأهالي ووجه كلمة تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.