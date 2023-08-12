القابضة للاتصالات: أعمال تخريبية أدت لانقطاع خدمة الإنترنت في بنت بية

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت في بلدية بنت بية بسبب تخريب متعمد للكابل المحوري التابع لشركة هاتف ليبيا.

وقالت الشركة القابضة للاتصالات في بيان لها اليوم السبت إن خدمة الإنترنت عبر شركات مجموعة القابضة للاتصالات في منطقة بنت بية تعرضت للانقطاع بسبب تخريب متعمد للكابل المحوري التابع لشركة هاتف ليبيا.

وأكدت الشركة تعذر صيانة العطل في وقت مبكر بسبب عرقلة متعمدة من الجهة المتسببة في التخريب، قبل أن تأذن لاحقا لفرق الصيانة بمباشرة العمل في تأسيس إمدادات كوابل جديدة كليا لمسافة 2كم تقريبا عوضا عن القديمة التي بات من المتعذر استخدامها.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لمستفيدي خدمات شركات مجموعتها عن توقف خدمة الإنترنت، مذكرة بأن الحفاظ على مقدرات الدولة وخدماتها مسؤولية تضامنية تتشاركها مؤسسات الدولة مع المواطن والجهات المعنية بحفظ الأمن.

وشددت الشركة على أن تكرار هذه الممارسات يعني تعذر صيانة الأعطال إلى حين توقف الموانع، وبالتالي معاناة المواطن من عواقب توقف الخدمات إلى آجال غير معلومة.