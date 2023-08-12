الحاجي: بريطانيا الراعي الرسمي للإخوان الجدد في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي جمال الحاجي الموالي لتركيا،إن بريطانيا تحاول رفع معنويات الإخوان الجدد في ليبيا، وذلك تعليقا على تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز.

الحاجي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف :”بريطانيا الراعي الرسمي للإخوان الجدد في ليبيا، دورها كأي من دول أخرى في ليبيا مجرد مقاول بالباطن دون تفصيل ولا أكثر، طبعاً تصريح بريطانيا لرفع معنويات وكيلهم في ليبيا الذي حجمه الدبيبة تلاه خسارتهم زريبة المشري”.