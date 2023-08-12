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عبد الكبير: الهجرة غير الشرعية قد تحولت إلى ملف سياسي بين تونس وليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد أن الهجرة غير الشرعية قد تحولت من ملف إنساني  إلى ملف سياسي بين تونس وليبيا ، وأن الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير الشرعيين خطوة غير كافية، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.

ولفت إلى أن الأوروبيون يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.

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الوطن الليبية

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