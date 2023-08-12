"المتوسط" يبتلع مركبا وغرق مهاجرين تونسيين أحدهما رضيع

قضى مهاجران تونسيان وفقد خمسة آخرون، بعد غرق مركب ليل الجمعة السبت، قبالة سواحل قابس جنوب شرقي تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.

وقال الحرس الوطني التونسي، في بيان، “الساعة الثانية صباحاً من اليوم السبت على مستوى شواطئ قابس غرق مركب يبعد عن اليابسة 120 متراً تقريباً، يقل 20 مجتازاً تونسياً، وتم إنقاذ 13 شخصاً وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة، فيما يجري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية”.

وأضاف البيان “تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح بحث عدلي في الموضوع، وهو محل متابعة”.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير (كانون الثاني) في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم، وهو رقم يناهز تقريباً ضعف عدد العام الماضي.

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ونهاية الأسبوع الماضي، خلف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقل عن 11 قتيلاً و44 مفقوداً.

وتمثل صفاقس هذا العام نقطة الانطلاق الأبرز لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة في أقرب نقطة على مسافة أقل من 130 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة مغادرة رئيسة للفارين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

كانت تونس وليبيا أعلنت أول من أمس الخميس أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، والعالقين عند حدود البلدين منذ حوالى شهر، بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية، بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.

وإثر مقتل تونسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي في محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) أثناء اشتباكات مع مهاجرين، طردت قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن 2000 شخص من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود الجزائرية والليبية.