شركة الكهرباء: تواصل العمل على خط نقل الطاقة طبرق طريق امساعد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على خط نقل الطاقة طبرق _طريق امساعد جهد 30 ك.ف مسافة (11) كم.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه الأعمال تهدف إلى تقوية الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكل فئات الاستهلاك.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال يجري تنفيذها بإشراف ومتابعة إدارة صيانة الجهد المتوسط طبرق بالإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

وشددت الشركة على أنها تخطط لمعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي أدت إلى ضعف أداءها والعمل على تطويرها لسد حاجات المواطنين اليومية من الكهرباء.