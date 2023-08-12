المجلس الرئاسي يدعو لتعزيز دور الشباب في المصالحة الوطنية والتنمية

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أكد، المجلس الرئاسي، اليوم السبت، على أهمية تعزيز دور الشباب الليبي وتمكينهم في المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأكد المجلس في بيان تجديد التزامه بمشروع المصالحة وتمكين الشباب وتكريم جهودهم نحو مصالحة وتنمية مستدامة في ليبيا جنبًا إلى جنب.

وقال البيان: “ندرك أن الشباب يمثلون الأمل والإمكانات لمستقبل أمتنا وأن مشاركتهم النشطة في جهود المصالحة لها أهمية قصوى من خلال تمكينهم في لعب دور تحولي لتشكيل مجتمعنا نحو مسار أكثر شمولاً وسلمية واستدامة”.

وأضاف البيان: “في هذا اليوم العالمي للشباب دعونا نحتفل بشكل جماعي بصمود وتصميم الشباب الليبي، ونعترف بدورهم الأساسي في دفع عجلة المصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق ليبيا”.

وقال: “بصفتنا المجلس الرئاسي، نحن ملتزمون بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني لشبابنا، كما أننا نؤمن بضرورة خلق بيئة مواتية تعزز نموهم وتطلق العنان لإمكاناتهم وتغرس الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم وبيئتهم”.

وأضاف: “تتطلب الرحلة نحو المصالحة جهدًا جماعيًا لمعالجة المظالم التاريخية وجسر الانقسامات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة”.

وأكد المجلس الرئاسي على الدور الذي لا غنى عنه لشبابنا في تحقيق السلام والازدهار الدائمين في ليبيا.