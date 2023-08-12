شركة البريقة تنفي وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس

ليبيا – نفى الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي،وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس أو توقف في إمدادات الوقود إلى المحطات.

المسلاتي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”أكد استمرار خروج الطلبيات من مستودع طرابلس النفطي لصالح جميع شركات التوزيع.

وأرجع توقف الإمدادات من ميناء طرابلس لبعض المحطات داخل طرابلس إلى ترتيبات الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي.

وأضاف:” بدأنا بالتزويد من مستودع طرابلس النفطي لتنفيذ كافة الطلبيات لشركات التوزيع والمحطات التابعة لهم”.

ونوه إلى أن الشركة تقوم بتزويد الجنوب من مستودع مصراتة النفطي لمستودع سبها،مشيرا إلى أن شاحنات نقل الوقود كانت قد توقفت أمس الأول بمنطقة شميخ بسبب اعتصامات أهالي منطقة بني وليد وإقفال الطريق مما ساهم في تأخر تنفيذ الطلبيات.

المسلاتي ختم:” بعد حلحلة المشاكل من الجهات المختصة بالمنطقة استؤنفت عمليات تحويل الوقود إلى الجنوب من يوم أمس بعد منتصف الليل واستمرت الشاحنات في طريقها إلى سبها”.