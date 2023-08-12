زهيو: لا توجد إمكانية لتشكيل حكومة جديدة إلا بعد إصدار قوانين الانتخابات

الوطن| رصد

قال المترشح الرئاسي أسعد زهيو، إن مجلسا النواب والدولة مُجبران على إصدار قوانين الانتخابات إذا أرادا تشكيل حكومة جديدة، مشيرًاأنه لا توجد إمكانية لتشكيل الحكومة إلا قبل الانتهاء من قوانين الانتخابات وإصدارها

ولفت أن مسألة تشكيل الحكومة بها صعوبة وإشكالية، فقد يتم تشكيل حكومة لا تتمكن من دخول طرابلس.

ووضح أن القوانين لم تُحال إلى لجنة “6+6” بسبب أن النواب يدفعون بتعديلاتهم إلى مُقرر المجلس، لكي يتم تجميعها ثم إحالتها إلىاللجنة، مؤكدًا أن هناك رغبة لدى المستشار عقيلة صالح لإنجاز قوانين الانتخابات، وهذا التعطيل قد يكون إيجابي، لعدم وضع ملاحظاتتنسفها.

وأشار إلى أن لجنة “6+6” والبعثة الأممية ومفوضية الانتخابات سينظروا إلى الملاحظات بعين الاعتبار، لمعالجة القصور الذي شابالقوانين في المرحلة الأولى من إعدادها.

وأكد ضرورة النظر في الملاحظات السياسية، والتي من بينها معالجة مشكلة مزوجي الجنسية، مبينًا أن قول من يحصل على 90% منالأصوات في الجولة الأولى يخوض جولة ثانية، بها نوع من الإجحاف

وطالب بالنظر في الطعون ضد المترشحين قبل الجولة الأولى من الانتخابات، وليس في الجولة الثانية.