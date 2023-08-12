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الصول: إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إنه لا بديل عن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.

الصول وفي حديث صحفي، رأى أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية في العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل يمكن إصدار القوانين الانتخابية بتوافق بين المجلسين، وبعدها تبدأ الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة وكذلك الاستعداد للانتخابات وفق خارطة الطريق.

وشدد الصول على أن الأطراف الدولية التي ترفض تشكيل حكومة جديدة، تهدف لعرقلة المشهد، فيما يتطلب الأمر من الليبيين اتخاذ خطوات جادة في إطار انجاز مسار التوافق.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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