حزب علي زيدان يبحث حل أزمة ليبيا السياسية

عُقد صباح اليوم السبت الموافق 12 اُغسطس بمقر حزب نداء القرضابية برئاسة على زيدان محاضرة تحت عـنوان “التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا”.

وألقى المحاضرة “أحمد همومه” عضو مجلس الدولة الاستشاري والقيادي بحزب نداء القرضابية ، تناول خلالها متطلبات الاستقرار السياسي و أبعاد خارطة الطريق المعتمدة من مجلسي النواب والدولة.

وكان من الحاضرين قيادات من الحزب والمهتمين بالشأن السياسي ، وجرت حلقة نقاش طُرحت فيها تساؤلات حول أبرز التحديات التي واجهت العملية السياسية ونتائج عمل لجنة 6+6 ، و أُتيحت فرصة لتناول تعليقات المشاركين والتي أثرت النقاش حول مستقبل العملية السياسية في بلادنا ، وأظهرت الآراء تقارباً في وجهات النظر مع المحاضر، بحسب بيان الحزب.