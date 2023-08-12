رئيس ديوان المحاسبة يتابع مشروعات صيانة الطريق الساحلي الليبي

قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، إن عامل الوقت والتأمين وجودة التنفيذ أهم المهام التي يجب أن تلتزم بها الشركات المنفذة لمشروع صيانة الطريق الساحلي.

وأضاف شكشك، في اجتماع لمتابعة مشروعات صيانة الطريق الساحلي أننا نريد أن نركز على الجودة ونحن في ديوان المحاسبة سنتابع التنفيذ أولاً بأول ويجب أن تكون المواصفات المتبعة وفقاً للعقد.

وحسب مقطع فيديو، نشره ديوان المحاسبة، اليوم السبت، أوضح شكشك أن الطريق الساحلي هو الوحيد الذي ينقل بين المدن “ونعرف أنه ستكون هناك ربكة ومشكلة أثناء التنفيذ”.

وتابع: “يجب أن تثبت الشركات المحلية نفسها ولا تضعنا في موقف ندم على وضع الثقة فيها، فعدد قليل من الشركات المحلية هي التي تنفذ مشروعات الطرق والجسور مع وجود شركات أجنبية”.

ودعا شكشك وزارة المواصلات إلى إضافة حارة مرورية وإجراء توسعة للمراحل الأخرى في مشروع الطريق الساحلي، وذلك بعد إضافة حارة في مدخل طرابلس من تاجوراء حتى القره بوللي.

ولفت إلى أن النجاح في هذا المشروع يمكن أن يكون مدخل الشركات لتشجيعها وإسناد مشروعات أخرى قادمة إليها.

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وتجري أعمال صيانة وتطوير لقطاعات خمسة على الطريق الساحلي وهي: “طبرق – امساعد”، و”طرابلس – رأس جدير”، و”تاورغاء – طرابلس”، و”أجدابيا – البريقة” و”الخمس – مسلاتة”.