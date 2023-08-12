اوحيدة: تصريحات دياز تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي

علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة ،على تصريحات المسؤولة البريطانية، روزي دياز، قائلا:” إن تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي الليبي، بعيدا عن الانتخابات التي يتبجحون بها”.

اوحيدة وفي حديث صحفي، أضاف:” أن مجلس النواب فعل ما يجب أن يقوم به، من خلال تشكيل لجنة 6+6 والتوافق مع الأعلى للدولة”، محذرا من ضغوط يمكن أن تمارس على لجنة 6+6 للدفع بهم نحو طريق مسدود أو توافق غير قابل للتطبيق.

وتابع اوحيدة حديثها: “إذا ما حدث ذلك، فلن يبقى من حل إلا فك الارتباط عن القوة القاهرة وإرادة ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولجنتهم المتمادية التي تقتات على أزمة بلادنا”.

اوحيدة ختم: ”لن يبقى من حل إلا بفرض أمر واقع في المناطق المحررة، والتي تشكل أكثر من ثلاث أرباع ليبيا مساحة، بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فيها، وترك المناطق التي تهيمن عليها سلطة العاصمة والمليشيات بدعم خارجي على ماهي عليه، إلى أن تتحرر من هذه الهيمنة”.