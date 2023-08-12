المجلس الرئاسي: نجدد التزامنا بمشروع المصالحة وتمكين الشباب

أكد المجلس الرئاسي التزامه بمشروع المصالحة وتمكين الشباب.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت: “بمناسبة اليوم العالمي للشباب ينضم المجلس الرئاسي إلى المجتمع الدولي للشباب في الاحتفال بالإسهامات الاستثنائية لشبابنا في بناء أمة متصالحة ومتناغمة”.

وأضاف البيان أن للشباب دورا لا غنى عنه في تحقيق السلام والازدهار الدائمين في ليبيا، متابعا: نحن ندرك أن الشباب يمثلون الأمل والإمكانات لمستقبل أمتنا وأن مشاركتهم النشطة في جهود المصالحة لها أهمية قصوى من خلال تمكينهم في لعب دور تحولي لتشكيل مجتمعنا نحو مسار أكثر شمولاً وسلمية واستدامة.

وشدد البيان على أن الرحلة نحو المصالحة تتطلب جهداً جماعياً لمعالجة المظالم التاريخية وجسر الانقسامات وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المختلفة.

وأضاف: “بصفتنا المجلس الرئاسي، نحن ملتزمون بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني لشبابنا، كما أننا نؤمن بضرورة خلق بيئة مواتية تعزز نموهم وتطلق العنان لإمكاناتهم وتغرس الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم وبيئتهم”.

واستكمل المجلس: “في هذا اليوم العالمي للشباب دعونا نحتفل بشكل جماعي بصمود وتصميم الشباب الليبي ونعترف بدورهم الأساسي في دفع عجلة المصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق ليبيا موحدة ومزدهرة من خلال الاستثمار في شبابنا اليوم، ونضع الأساس لأمة مسالمة ومصالحة غداً”.