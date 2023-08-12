تعميم للبلديات بمنع تجول البعثات والمنظمات الأجنبية إلا بموافقة

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عمم وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سامي الضاوي، على عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوضة منها وفقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذًا للكتاب الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، الصادر قبل أيام، وفق بيان للحكومة.

وكان رئيس الحكومة، قد طالب الجهات الأمنية بعدم السماح لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة للحكومة إلا بعد أخذ الموافقة من الرئاسة أو الجهات المفوضة منها بذلك.