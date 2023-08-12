المصرف المركزي يستعرض النتائج النهائية لمشروع سايبر

استعرض رئيس وأعضاء فريق سايبر ليبيا النتائج النهائية للمشروع الذي أطلق منذ 16 شهرا،وذلك تنفيذاً لإستراتيجية مصرف ليبيا المركزي للتحول الرقمي التي أطلقها المحافظ الصديق الكبير التي تشمل عددا من المحاور كالمحور التقني والمحور التشريعي والمحور المتعلق بالرقابة والامتثال.

الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، الخميس، استعرض التقرير النهائي لأعمال مشروع سايبر ليبيا الذي يستهدف إنجاز حزمة من التشريعات المنظمة للتحول الرقمي والاستثمار في الفضاء السيبراني وفق إرشادات لجنة الأمم المتحدة(الاسكوا) الشريك الاستراتيجي للمشروع وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والخبراء الدوليين.