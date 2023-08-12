باحث اقتصادي: التجار الليبييون يتنافسون في ظل غياب أي ضوابط للأسعار

قال الباحث الاقتصادي الليبي عبد الله شلتات، إن ليبيا رفعت الدعم منذ 8 سنوات عن السلع الأساسية في البلاد والتي مصدرها الحبوب سواء فيما يتعلق بالزيت أو الذرة أو القمح والشعير.

شلتات وفي حديث صحفي، أوضح أن التجار في البلاد الذي يملكون هذه السلع بدأوا يتنافسون في ظل غياب أي ضوابط، وفي ظل الاتجاه إلى ما يعرف بالاقتصاد الحر، أي الاقتصاد غير المسيطر عليه من الدولة، مشيرًا إلى أن في ليبيا لا توجد أي لائحة لضبط الأسعار كما تغيب المراقبة.

وحول دور ديوان الحبوب، بين شلتات أن هذا الديوان أنشئ ورقيًا عام 2023، بقرار مجلس رئاسة الوزراء ولا يزال ورقيًا، ولم تخصص له أي ميزانية.

وأشار إلى اجتماع عقد منذ أسبوعين لمجلس أمناء هذا الديوان برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، حيث أكد المجتمعون أنهم لا يزالون في الإطار التمهيدي لما يتعلق بالأسس والقواعد لإنشاء هذا الديوان.

شلتات لفت إلى أن الأسعار ازدادت خلال 24 ساعة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن ليبيا دولة تعتمد على الاستيراد من الخارج في ظل محدودية الإنتاج المحلي لتغطية السوق.