البدء بقبول الطلبة المتقدمين للدراسة في معهد النفط للتأهيل والتدريب بالزاوية

بدأت اليوم بمختلف أنحاء ليبيا مراكز تسجيل الطلبة المتقدمين للدراسة في معهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية بقبول الطلبة الجدد للعام الدراسي 2023 – 2024.

ويستمر تالتسجيل على مدار أسبوعان حتى يوم 24 وحددت اللجنة المركزية ال 26 من الشهر الجاري موعدًا لإجراء الامتحان التفاضلي للطلبة المسجلين في مختلف المدن.

والجدير بالذكر أن لجان القبول بلغت 17 لجنة على مستوى ليبيا، حيث من المتوقع أن يكون عدد المتقدمين من الطلبة ما يفوق 5000 طالبًا.