نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: ليبيا بالمرتبة السادسة عربيا

جاءت ليبيا بالمرتبة السادسة عربيا في نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقرير مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات حيث بلغ نصيب الفرد 6.357 دولارات.

وجاءت قطر الأولى عربيا جاءت قطر عند 66.838 دولاراً تليها الإمارات العربية المتحدة عند 44.315 دولاراً، ومن ثم جاءت البحرين ثالثا عند 26.562 دولارا، ومن ثم جاءت السعودية رابعا عند 23.185 دولارا ومن ثم جاءت عمان خامسا عند 19.509 دولارا، ومن ثم ، ومن ثم جاء العراق سابعا، ولبنان ثامنا عند 4.136 دولارات، و الاردن تاسعا عند 4.103 دولارات، وتونس عاشرا عند 3.807 دولارات”.

أما عالميا فكان أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بموناكو عند 234.316 دولارًا، تليها لوكسمبورغ ثانيا عند 133.590 دولارًا وبرمودا، ثالثا عند 114.090 دولارًا، ومن ثم جاءت إيسلندا رابعا عند 100.172 دولار، وجاءت سويسرا خامسا عند 91.991 دولارا”.