البعثة الأممية تناقش مع عدد من الشباب الليبي تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اجتمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع ممثلين عن الشباب من جميع أنحاء البلاد لمناقشة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت البعثة في بيان، تم نشره اليوم عبر موقع “فيسبوك”، إن الاجتماع جاء لتشجيع أصوات الشباب في ليبيا واحتفالًا باليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس.

يذكر أن الاجتماع حضره ممثلون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما جرى تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتعليم، والحد من عدم المساواة وتعزيز السلام، وتوحيد المؤسسات.

واقترح المجتمعون حلولًا وطرقًا جديدة للمساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

وفي سياق متصل أكد المجلس الرئاسي اليوم السبت على الدور الذي لا غنى عنه للشباب في تحقيق السلام والازدهار الدائمين في ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس إن الشباب يمثلون الأمل والإمكانات لمستقبل أمتنا وأن مشاركتهم النشطة في جهود المصالحة لها أهمية قصوى من خلال تمكينهم في لعب دور تحولي لتشكيل المجتمع نحو مسار أكثر شمولا وسلمية واستدامة.

وعبر المجلس الرئاسي، عن التزامه بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهنى للشباب، مؤكدا على ضرورة خلق بيئة مواتية تعزز نموهم وتطلق العنان لإمكاناتهم وتغرس الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وبيئتهم.

وأشاد المجلس بصمود وتصميم الشباب الليبي، معترفا بدورهم الأساسي في دفع عجلة المصالحة وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق ليبيا موحدة ومزدهرة من خلال الاستثمار في شباب اليوم، ووضع الأساس لأمة مسالمة