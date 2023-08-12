تفاصيل صادمة بالقبض على شخص قام بتهديد والدته في بنغازي

تمكن مركز شرطة بوعطني بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص قام بتهديد والدته بواسطة سلاح أبيض وشتمها لتعطيه المال وقام بسرقة مصوغات ذهبية من إبنة اخيه وبيعها لشراء حبوب الهلوسة والمواد المُسكرة.

وإستجابة لشكوى مواطنة من مواليد 1950 ضد إبنها المدعو س.أ.أ من مواليد 1980 كونه قام بالتعدي عليها وتهديدها بواسطة سلاح أبيض وشتمها بألفاظ غير لائقة كونه متعاطي لحبوب الهلوسة وقام أيضا بسرقة مصوغات ذهبية (قطع من الذهب) تخص إبنة أخيه وأفادت أيضا انه مُحتجز شقيقاته وإبنة أخيه بالمنزل وبيده سلاح أبيض وفي حالة غير طبيعية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات رفقة الشاكية إلى منزلها وضبط المشكو فيه حيث تم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة وتم الدخول إلى المنزل رفقة الشاكية وتم مشاهدة المشكو فيه بيده سلاح أبيض وفي حالة غير طبيعية وتم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه والإنتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودته إلى رشده .

وبالإستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى س.أ.أ من مواليد 1980 من ذوي السوابق وإعترف بسرقة مصوغات ذهبية من إبنة أخيه وبيعها بسعر مُنخفض وانه قام بشراء المخدرات وحبوب الهلوسة .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.