استرجاع أسلاك كهربائية مسروقة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي

تمكن مركز شرطة سيدي خليفة بمديرية أمن بنغازي من استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية تم سرقتها في الفترة الماضية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق إختصاص المركز…..

وتنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بمُحاربة الظواهر السلبية وكل مايشكل جريمة من أجل راحة وأمن المواطنين حيث تم إعداد خُطة مُحكمة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي وتكون الخطة بتسيير دوريات راجلة ومتحركة لتمشيط الإختصاص.

وأثناء ترجل أعضاء التحريات داخل الإختصاص شاهدوا تجمع لعدة أشخاص فإتجهوا مترجلين نحوهم وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات لاذو بالفرار وتاركين خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة .

وتم إستدعاء دورية تابعة للمركز ونقل الإسلاك إلى المركز ولازال البحث مُستمراً عن الأشخاص الذين لاذو بالفرار ..