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نادي شباب الجبل يهدون “عقيلة صالح” درعاً تقديراً لدعمه للأندية الرياضية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة ورابطة مشجعي نادي شباب الجبل في مدينة شحات ،
ووفق تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”  قدم الحاضرون لـ”عقيلة صالح” درعاً وشهادة شكر تقديراً لجهوده الوطنية ودعمه للأندية الرياضية .

كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفداً من قبيلة الدرسة.

وذكر مجلس النواب أن اللقاء تناول آخر المستجدات السياسية في البلاد وسُبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد وفد قبيلة الدرسة على دعمه ومساندته لرئيس مجلس النواب و مجلس النواب بصفته السلطة الشرعية والممثل لإرادة الشعب الليبي، وفق البيان.

وفي ختام اللقاء قدم وفد قبيلة الدرسة درعاً لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية.

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بليحق عقيلة صالح نادي شباب الجبل

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صحيفة الساعة 24

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