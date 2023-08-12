“القابضة للاتصالات”: انقطاع الإنترنت في “بنت بية” بسبب تخريب متعمد

أكدت الشركة القابضة للاتصالات تعرض خدمات الإنترنت ببلدية بنت بية لانقطاع بسبب تخريب متعمد للكابل المحوري التابع لـ”هاتف ليبيا”، موضحةً أن سبب تأخير صيانته كانت بسبب عرقلة متعمدة من الجهة المسببة في التخريب.

وقالت الشركة في بيان إن صيانة العطل تعذرت في وقت مبكر بسبب عرقلة متعمدة من الجهة المتسببة في التخريب، قبل أن تأذن لاحقا لفرق الصيانة بمباشرة العمل في تأسيس إمدادات كوابل جديدة كليا لمسافة 2 كيلومتر تقريبا عوضا عن القديمة التي بات من المتعذر استخدامها.

واعتذرت الشركة القابضة للاتصالات لمستفيدي خدمات شركات مجموعتها عن توقف خدمة الإنترنت، مشددة على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وخدماتها هي مسؤولية تضامنية تتشاركها مؤسسات الدولة مع المواطن والجهات المعنية بحفظ الأمن.

وقالت إن تكرار هذه الممارسات يعني تعذر صيانة الأعطال إلى حين توقف الموانع، وبالتالي معاناة المواطن من عواقب توقف الخدمات إلى آجال غير معلومة.