حماد: نتواصل محليا ودوليا لترسيخ شرعية الحكومة المكلفة من مجلس النواب

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وذكر المجلس الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن صالح اطلع خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.

وتناول اللقاء، التباحث حول قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023

وآلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، حيث إن القانون اثر على عمل مصارف بشكل مباشر وعطل عملية التمويل بشكل كامل، وفق البيان.

وثمّن رئيس مجلس النواب، جهود حماد والعريبي مطالبا إياهما بالتنسيق المشترك بين الحكومة واللجنة في مشاريع التنمية، فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن الكريم.

وشدد صالح على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع الهامة والحيوية.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء على تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير عمل الحكومة، وبسط نفوذها وسيطرتها لكونها الحكومة الشرعية في ليبيا وفقا لتكليفها من مجلس النواب، مشيرا بأن هناك تواصل محلي ودولي من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية للحكومة.