القابضة للاتصالات تعتذر لمستخدميها بمنطقة بنت بية عن توقف خدمات الإنترنت

اعتذرت الشركة القابضة للاتصالات، لمستفيدي خدمات شركات مجموعتها عن توقف خدمة الإنترنت في منطقة بنت بية، بسبب تخريب متعمد للكابل المحوري التابع لشركة هاتف ليبيا.

وأكدت الشركة، أنه تم مباشرة العمل في تأسيس إمدادات كوابل جديدة لمسافة 2 كم عوضا عن القديمة التي بات من المتعذر استخدامها، بعد تأخّر صيانة العطل في وقت مبكر بسبب عرقلة متعمدة من الجهة المتسببة في التخريب.

وذكّرت الشركة أنّ الحفاظ على مقدرات الدولة وخدماتها هي مسؤولية تتشاركها مؤسسات الدولة مع المواطن والجهات الأمنية، وأن تكرار التخريب يعني تعذر صيانة الأعطال، ومعاناة المواطن من عواقب توقف الخدمات.