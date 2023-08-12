البعثة الأممية تستمع لتطلعات شباب ليبيا

اجتمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع ممثلين عن الشباب لمناقشة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الاجتماع جاء لتشجيع أصوات الشباب في ليبيا واحتفالاً باليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس.

وحضر الاجتماع ممثلون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجرى تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتعليم، والحد من عدم المساواة وتعزيز السلام، وتوحيد المؤسسات.

واقترح المجتمعون حلولاً وطرقاً جديدة للمساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا، وفق بيان البعثة.

وأكد المجلس الرئاسي تقديره لدور الشباب الليبي في دفع عجلة المصالحة وتحقيق السلام بالبلاد، معتبرًا أنه دور «لا غنى عنه.

وأضاف المجلس، في بيان: “نحن ملتزمون بتوفير فرص متكافئة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب المهني شبابنا”.

وأشار إلى الإسهامات الاستثنائية للشباب في بناء أمة متصالحة ومتناغمة .