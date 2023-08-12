اختتام البرنامج التدريبي المتعلق بتعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية

الوطن| رصد

اختتمت أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بتعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، يوم الخميس، التي نظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بالشراكة مع السفارة البريطانية في لببيا ونفذها خبراء في مجال العدالة الجنائية.

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى تحديد اجراءات التعاون الدولي واستعراض الأساليب الواجب اتباعها لانشاء طلبات التعاون، وذلك تلبيةً لطموحات مكتب النائب العام لإكساب أعضاء النيابة العامة الفهم المعمق حول التعاون الدولي.

هذا ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة في سبيل تحديد تحصيل الأدلة من الجهات الدولية وفق إطار تدريبي مرتكز على جلسات النقاش واستعراض المعاهدات الدولية الناصة على هذا النوع من التعاون.

هذا وتم تقديم أمثلة عن السوابق القضائية التي تتضمن تبادل المعلومات وطلبات المساعدة المتبادلة ودور أجهزة الشرطة الدولية، وكيفية الاستفادة من قواعد البيانات الدولية وإقامة الاتصالات الفعالة للتعاون الدولي في المستقبل.