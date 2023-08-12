مكتب النائب العام يختتم دورة تعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام اليومين الماضيين أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بتعزيز آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية .

ووفق بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أفاد فيه، أن برنامج الدورة الذي أقيم بالشراكة مع السفارة البريطانية في لببيا ونفذه خبراء في مجال العدالة الجنائية – يهدف لتحديد اجراءات التعاون الدولي واستعراض الأساليب الواجب اتباعها لإنشاء طلبات التعاون وذلك تلبيةً لطموحات مكتب النائب العام لإكساب أعضاء النيابة العامة الفهم المعمق حول التعاون الدولي وتعزيز قدراتهم في سبيل تحديد تحصيل الأدلة من الجهات الدولية وفق إطار تدريبي مرتكز على جلسات النقاش واستعراض المعاهدات الدولية الناصة على هذا النوع من التعاون.

وقدمت خلال الدورة أمثلة عن السوابق القضائية التي تتضمن تبادل المعلومات وطلبات المساعدة المتبادلة ودور أجهزة الشرطة الدولية في هذا المجال وكيفية الاستفادة من قواعد البيانات الدولية وإقامة الاتصالات الفعالة للتعاون الدولي في المستقبل .

وفي الختام الدورة تم تسليم شهادات للمشاركين خلال مراسم احتفالية شهدت إلقاء كلمات شكر وتقديم هدايا رمزية للجهة المتعاونة وكذلك الخبراء.