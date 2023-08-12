تونس تتسلم 4 طائرات أمريكية لضبط حدودها مع ليبيا

كشفت مجلة منبر الدفاع الأفريقي، الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، عن تسلم تونس أربع طائرات تدريب من طراز (بيتشكرافت تي-6 سي) من الولايات المتحدة.

وأضافت المجلة، أن تلك الشحنة هي الدفعة الأولى من عقد يشمل ثماني طائرات، في سياق تكثيف الدولة إجراءات ضبط الحدود ومنع التهديدات القادمة من ليبيا.

والطائرات من تصميم وتصنيع شركة تيكسترون للدفاع الجوي، وهي طائرة توربينية ذات محرك واحد يبلغ طول جناحيها 10 أمتار تقريباً، وتتميز بقمرة قيادة زجاجية رقمية بالكامل ومضغوطة توفر للطيارين رؤية شديدة الوضوح.

وتشمل الطائرة: مقاعد طرد، وأنظمة تحذير لتجنب الاصطدام والاقتراب من الأرض، ونظام أكسجين يوفر الأكسجين التكميلي للطيارين.

وحسب المجلة، ستُخصص طائرات (تي-6 سي) للسرب 13 بجيش الطيران التونسي في قاعدة صفاقس الجوية / مطار صفاقس طينة الدولي، ويعززها نظام تدريب أرضي، ومحاكي طيران، ومعمل كمبيوتر للتدريب.

وبدأ الطيارون التونسيون التدريب عليها في منشآت شركة تيكسترون في ويتشيتا بولاية كانساس في أواخر أكتوبر 2022، نقلاً عن موقع ديفنس ويب.