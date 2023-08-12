القابضة للاتصالات تعتذر لمستخدميها بعد انقطاع الإنترنت في بنت بية بسبب تخريب متعمد

وبينت الشركة تعذر صيانة العطل في وقت مبكر بسبب عرقلة متعمدة من الجهة المتسببة في التخريب، قبل أن تأذن لاحقا لفرق الصيانة بمباشرة العمل في تأسيس إمدادات كوابل جديدة كليا لمسافة 2كم تقريبا عوضا عن القديمة التي بات من المتعذر استخدامها.

وتقدمت الشركة باعتذار ر لمستفيدي خدمات شركات مجموعتها عن توقف خدمة الإنترنت، وذرت بأن الحفاظ على مقدرات الدولة وخدماتها هي مسؤولية تضامنية تتشاركها مؤسسات الدولة مع المواطن والجهات المعنية بحفظ الأمن، وأن تكرار هذه الممارسات يعني تعذر صيانة الأعطال إلى حين توقف الموانع، وبالتالي معاناة المواطن من عواقب توقف الخدمات إلى آجال غير معلومة.