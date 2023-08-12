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توغي تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والمنظمة العربية للثقافة والعلوم

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة المؤقتة “مبروكة توغي، مع مدير عام المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر، تعزيز التعاون الثقافي القائمة بين ليبيا والمنظمة، وسبل تطويرها والارتقاء بها في إطار تنفيذ خطة عمل “الألكسو” 2023 – 2026، خاصة في المجالات التراث والصناعات التقليدية وتدريب العاملين بها.

ووفق منشور لمنصة حكومتنا عبر موقع طفيسبوك”، اتفق الطرفان خلال لقائهما بمقر المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس، على التعاون لإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة الثقافة العربية للعام 2025، والاستفادة من خبرة المنظمة في تنظيم العواصم الثقافية العربية.

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توغي مبروكة توغي

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صحيفة الساعة 24

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