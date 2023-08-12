خلال احتفالية بصبراتة… الدبيبة يحيي اليوم العالمي للشباب

أحيا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، اليوم العالمي للشباب، خلال احتفالية أقيمت في مسرح آثار صبراتة.

وافتتح الدبيبة بيت شباب صبراتة بعد اكتمال صيانته وتطويره، ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية، بحسب ما نشر مكتبه الإعلامي.

وحضر الاحتفالية وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير العمل علي العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وممثلون عن مجالس شبابية من مختلف مناطق ليبيا.

وكرّم رئيس حكومة الوحدة 9 شركات خاصة يقودها شباب تميزوا بعملهم، دعما لدور الشباب في القطاع الخاص.