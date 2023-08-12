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بدء ضخ المياه إلى إجدابيا وعدد من المناطق بعد إتمام أعمال التعبئة للخط الناقل بين إجدابيا وبنغازي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن جهاز النهر الصناعي، أنّه ستتم، اليوم الأحد، تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة إجدابيا وخزان سلوق (إجدابيا -زويتينة- سلطان- سيدي عبدالعاطي- سلوق- المقرون -قمينس جردينة) بالمياه بعد إتمام أعمال التعبئة للخط الناقل إجدابيا-بنغازي، وذلك نقلًا عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي.

وقال الجهاز، إن ضخ المياه إلى مدينة بنغازي سيكون يوم الإثنين وفق المعدلات الطبيعية.

يأتي ذلك بعدما استكملت جميع أعمال الإصلاحات بالمحطة 41 في إجدابيا، والتي تعرض أحد أنابيبها للانفجار جراء توصيلة غير شرعية قبل ثلاثة أسابيع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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