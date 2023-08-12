الحكومة الليبية المكلفة تحظر دخول المنظمات الدولية دون إذنها

حظرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، دخول أو تجول أعضاء المنظمات الإقليمية والدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلا بأخذ موافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوضة منها وفقًا للقانون.

وجاء ذلك في تعميم لوزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة، سامي الضاوي، اليوم السبت، إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات حظر عليهم كذلك التعامل مع هذه المنظمات إلا بموافقة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد.

ووفق ما نشرت صفحة الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء في التعميم: “على عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوضة منها وفقًا للقانون”.

وفي يوليو الماضي، استنكرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعة لها جنوباً وشرقاً دون موافقتها، وبالتنسيق مع الحكومة منتهية الولاية عبر خارجيتها وليس معها.

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واعتبرت الحكومة، الأمر مخالفاً للأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محلياً ودولياً، ويمس بالسيادة الوطنية خاصة أنها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب.

ونبهت على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة للحكومة الليبية أو عقد أي اجتماعات أو نشاطات دون الحصول على التصريح اللازم منها.

وطالبت الحكومة جميع الجهات المختصة من جهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الأمن بالمدن باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية التي تحقق الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الوطن، والضرب بيد من حديد كل من يخترق السيادة الليبية.