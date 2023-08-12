بلها: مخرجات 6+6 وخارطة الطريق المُتفق عليها تنص على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن مخرجات 6+6 وخارطة الطريق المُتفق عليها من المجلسين تنص على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأضاف بلها أن باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن ذكر 4 قضايا شائكة في مخرجات لجنة 6+6.

وتابع أن باتيلي طالب بمعالجة الـ4 نقاط وهي تشكيل حكومة موحدة وشروط انتخاب الرئيس وربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجود جولة ثانية في انتخابات الرئاسة.

وذكر بلها أن قرار تشكيل حكومة جديدة من عدمه ليس مقتصراً على مجلسي النواب والدولة فقط.

وبين أن قرار تشكيل حكومة جديدة يتطلب الاستجابة لدعوة باثيلي بطلب اجتماع كل الأطراف السياسية واتفاقهم مثل اتفاق جينيڤ.

وأشار بلها إلى أن هناك إصرار من عقيلة على تشكيل حكومة جديدة وموقف تكاله لا يزال غير واضح.

وأوضك أن باتيلي يصر أيضاً على اتفاق سياسي جديد وبالتالي هناك تضارب كبير في المشهد السياسي.