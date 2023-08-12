الشحومي: الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتونس لن تسهم في ربط التجارة مع جنوب أفريقيا

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية “سليمان الشحومي” ، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتونس لا يمكنها الإسهام في ربط التجارة مع دول جنوب أفريقيا.

واستبعد الشحومي في تصريحات صحفية، أن تؤدي الاتفاقية إلى أي نتائج بشأن تحرير التجارة مع دول الساحل والصحراء، نظرا للعديد من الاعتبارات.

ويرى أن الاتفاقية يمكن أن تقتصر على تفعيل التجارة عبر المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، التي تعاني العديد من الصعوبات، على مستوى تنقل الأفراد والتجارة البينية بين البلدين.

كما لفت إلى أن الاتفاق يأتي في إطار إدارة الحدود وتنظيم الأمور كافة المتعلقة بالتنقل، في ظل أزمة الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن العديد من الاتفاقيات وقعت في سنوات سابقة، دون أن ترتقي إلى مستوى التفعيل، غير أن الظروف الراهنة تستدعي التنسيق والعمل بشكل مغاير، على المستوى الثنائي.

وأوضح “الشحومي” أن إحداث معبر تجاري مع دول الجنوب يحتاج لبنى تحتية غير متوفرة، في حين أن الأوضاع الداخلية في البلدين بحاجة لإصلاحات اقتصادية، قبل الحديث عن الخارج، وفق رأيه.